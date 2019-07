Rechter spaart ’rijkeluiszoontje’ bij vervolging verkrachting

„Hij komt uit een goed gezin en is op een excellente school geplaatst waar hij het opvallend goed doet”, beargumenteerde de rechter van de Monmouth County Superior Court zijn keuze. „Hij is duidelijk een kandidaat voor een goede universiteit.” Inmiddels is de beslissing van hogerhand vernietigd. De rechter is op zijn vingers getikt en mag voortaan geen clementie meer tonen aan jongeren als het gaat om privileges. Want wat zou deze redenering van rechters betekenen voor „jongeren die niet uit goede gezinnen komen en geen hoge cijfers scoren op school.”

Pyjamafeest

De tiener wordt beschuldigd van het verkrachten en filmen van een dronken meisje in 2017, het slachtoffer was op dat moment 16 jaar. De twee waren allebei op een pyjamafeest toen hij haar meenam naar de bank in de kelder. De videobeelden van de daad stuurde hij door naar zijn vrienden. „Dat moment wanneer je voor het eerst seks hebt, en het is een verkrachting”, schreef de verdachte als begeleidende tekst bij het beeldmateriaal. Na het vreselijke misbruik vonden anderen het vrouwelijke slachtoffer al overgevend op de vloer. Volgens de aanklager had ze verschillende kneuzingen opgelopen en was haar kleding gescheurd.

Officieren van justitie in de staat New Jersey kunnen jeugdigen vanaf 15 jaar als volwassenen berechten bij zeer ernstige misdrijven, waaronder aanranding en verkrachting.