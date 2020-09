Rotterdamse verdachte (39) van moord op vrouw langer vast

De vrouw werd eind augustus dood gevonden in een woning aan de Insulindestraat in Rotterdam-Noord. Ze is met messteken om het leven gebracht. De man was gewond. Hij werd in het ziekenhuis aangehouden.

Drie kinderen in de leeftijd van 7, 5 en 3 jaar werden opgevangen en bleken ongedeerd. Een buurvrouw had de politie gealarmeerd en zich over de kinderen ontfermd.