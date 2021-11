Meisje (16) komt om bij verkeersongeluk in Markelo

MARKELO - Een 16-jarig meisje is om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in het Twentse Markelo. Ze fietste op de Lochemseweg in het Overijsselse dorp toen ze in botsing kwam met een auto, meldt de politie zondag.