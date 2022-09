Engelse 500-ponder uit WO II gevonden in Raalte

De bom werd gevonden aan de Ganzeboomlaan in Raalte. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam om hem te inspecteren en kwam tot de conclusie dat de bom niet op scherp stond. Volgens een woordvoerder van Defensie zal de bom in de loop van de week tot ontploffing worden gebracht; wanneer is nog niet bekend. Hij levert geen gevaar op op de plek waar hij nu ligt. Dat is aan de rand van het spoor en een akker.