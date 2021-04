Navalny-aanhangers overal in Rusland de straat op

Eerder waren al kleinere betogingen met honderden deelnemers gemeld in steden in het verre oosten, zoals Vladivostok en Irkoetsk. Demonstranten riepen „Vrijheid voor Navalny” en eisten het aftreden van president Poetin.

Met hun acties tartten de betogers de autoriteiten, die in meerdere steden delen van centra afsloten, zoals in Moskou en Jekaterinenburg. Volgens de Russische organisatie OVD-Info, die protesten en arrestaties bijhoudt, zouden inmiddels honderden personen in ruim vijftig steden zijn opgepakt. Eerder woensdag waren in Moskou een woordvoerster en een advocate van Navalny gearresteerd.

Het team van Navalny had protesten aangekondigd in meer dan tweehonderd Russische plaatsen om de aandacht te vestigen op de benarde situatie van de 44-jarige Navalny, die enkele weken geleden in hongerstaking ging.

Bij eerdere protesten van Navalny-aanhangers werden duizenden personen gearresteerd. Het harde optreden van de autoriteiten leidde tot internationale kritiek. Vooral in westerse landen is de afkeuring groot over de detentie en behandeling van Navalny.