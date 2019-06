Meeste Nederlanders voor pensioenakkoord

De presentatie van het pensioenakkoord. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De meeste Nederlanders zijn voor het pensioenakkoord waar de bonden zich nog over moeten uitspreken. Mensen ouder dan 65 jaar zijn er het meest over te spreken. Vooral bij de achterban van het CDA en de PvdA is een grote meerderheid voor. Van de SP en de PVV kunnen de meeste kiezers zich niet vinden in de verschillende onderdelen van het pensioenakkoord. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond.