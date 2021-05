India wil dat berichten over ’Indiase variant’ verwijderd worden

Coronavariant B.1.617 werd vorig jaar voor het eerst waargenomen in India. De mutatie lijkt verantwoordelijk te zijn voor de coronagolf die in de afgelopen weken veel problemen heeft veroorzaakt in Zuid-Azië. Inmiddels is de variant ook in zeker 43 andere landen waargenomen, waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Het Indiase ministerie dat gaat over elektronica en informatietechnologie heeft vrijdag een bevel verstuurd waarin het socialemediabedrijven oproept om alle berichten te verwijderen die het over een Indiase variant hebben.

’Valse bewering’

„Wij zijn erop gewezen dat er online een valse bewering rondgaat die impliceert dat een ’Indiase variant’ van het coronavirus zich over verschillende landen verspreidt. Dit is compleet VALS”, staat in de brief, die in handen is van persbureau AFP. Ook staat in het bevel dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de B.1.617-variant met geen enkel land kan verbinden.

De WHO verklaarde de stam vorige week nog als „wereldwijde zorg.” Meerdere landen hebben het vliegverkeer vanuit India inmiddels grotendeels stilgelegd en laten passagiers uit het land slechts onder strenge voorwaarden binnen.

De Indiase regering krijgt veel kritiek, omdat het de recente golf van coronabesmettingen in het land niet aankan. Door het hoge aantal besmettingen is er een ernstig tekort aan zuurstof, vaccins, ziekenhuisbedden en medicijnen. Zaterdag werden nog eens 257.000 nieuwe besmettingsgevallen en bijna 4200 sterfgevallen gemeld. In totaal zijn nu zo’n 26,2 miljoen inwoners van India positief getest op het virus. 295.525 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Vorige maand riep de regering Twitter en Facebook al op om berichten waarin kritiek werd geuit op premier Narendra Modi’s aanpak van de crisis te verwijderen.