Minder dan 1400 coronagevallen, laagste aantal sinds 4 juli

Op de intensivecareafdelingen liggen 198 ernstig zieke coronapatiënten, per saldo 3 meer dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen worden 367 mensen met corona behandeld. Ook dat is een toename van 3 ten opzichte van zondag.

Het totale aantal opgenomen coronapatiënten nam de afgelopen weken af. Twee weken geleden ging het in totaal nog om zo’n 680 patiënten.

De instroom van nieuwe patiënten op verpleegafdelingen was de laatste 24 uur relatief laag: er kwamen 30 mensen binnen. Dat is het laagste aantal sinds 14 juli. Op ic’s waren 11 nieuwe opnames. Dit aantal schommelde in de afgelopen week tussen de 6 en de 15.

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn slechts 1370 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 4 juli, ongeveer 2,5 maand geleden.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 13.687 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 1955 nieuwe gevallen per dag. Ook dat is het laagste niveau sinds begin juli, aan de start van de vierde golf. Het is de tiende achtereenvolgende dag waarop het gemiddelde daalt.

Amsterdam telde de meeste nieuwe coronagevallen. In de hoofdstad testten 82 mensen positief. In Den Haag kwamen 60 besmettingen aan het licht en in Utrecht 52. Daarna volgt Rotterdam met 42 positieve tests. Voor die stad is dat het laagste aantal sinds eind juni. In Amersfoort kregen 35 mensen te horen dat ze het virus onder de leden hebben.