Harde maatregelen: gedeeltelijke lockdown

Een andere maatregel is het schrappen van teamsporten voor volwassenen. Ook stopt de verkoop van alcohol na 20 uur. „We hebben geen avondklok, maar wel een soort van alcoholklok”, duidt Rutte de situatie.

Verder gaat de boodschap veranderen. Nu het virus niet meer goed getraceerd kan worden, wil het kabinet zoveel mogelijk inzetten op het voorkomen van verdere verspreiding. De oproep zal zijn: blijf zoveel mogelijk thuis.

Mondkapjesplicht op komst

Opvallend is dat het kabinet werkt aan een mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes vanaf 13 jaar. Dat kan nu nog niet ingaan, omdat het niet nog juridisch mogelijk, stelt de premier. Zodra dat wel het geval is wordt het ingevoerd. Rutte: „We willen de slepende discussie voor eens en voor altijd beslechten.”

Download PDF: Bijlage

Mobiele gebruikers klikken hier voor de routekaart coronamaatregelen

Verder heeft het kabinet naar Iers voorbeeld een ’routekaart’ gemaakt. In een lijvig overzicht valt te zien hoe Den Haag wil ingrijpen als het virus op een bepaald niveau actief is in Nederland. In tegenstelling tot Ierland zijn er tal van uitzonderingen, adviesmaatregelen en opties. De Tweede Kamer had gevraagd om zo’n overzicht om mensen meer perspectief te geven. Het is nog maar de vraag of dit overzicht voldoet aan die wens.

Maatregelen gelden voor een maand

Volgens minister De Jonge zitten we momenteel in het meest ernstige scenario. Daarom gaan de maatregelen vooralsnog voor vier weken gelden. Ze gaan woensdagavond om 22 uur in. „De situatie is te ernstig”, zegt Rutte die mildere ingrepen afwijst. „De situatie is frustrerend voor iedereen”, vult minister De Jonge aan. „Maar ga het niet afreageren op anderen”, waarschuwt hij. Daarmee doelt hij op zorgmedewerkers die aangeven dat ze de laatste tijd steeds vaker met agressie te maken krijgen.

Premier Rutte weigert om de hand in eigen boezem te steken. „Te veel mensen hebben lak aan de regels”, geeft hij als verklaring voor het feit dat in de Nederland de besmettingen zo hard zijn gestegen, veel harder dan in veel andere landen. „E is nog steeds zicht op het virus” bezweert hij.

Economisch gezien dreigt er vooral een harde klap voor de horecasector en haar toeleveranciers. Een extra steunpakket voor de zwaar getroffen sector is nog niet in de maak. Het kabinet blijft voorlopig bij het oude verhaal: het steunpakket beweegt mee. Koninklijke Horeca Nederland vreest ontslagen en faillissementen.

Wilders: de horeca gaat kapot

De Tweede Kamer gaat woensdag in debat over de corona-aanpak van het kabinet. PVV-leider Wilders walgt van de ingrepen. „Nederlanders betalen de prijs voor het falen van Rutte en de Jonge. Ze hebben er een ongelooflijke bende van gemaakt. De bevolking moet nu bloeden. En de horeca gaat kapot.”