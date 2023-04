VS en Filipijnen begonnen aan grootste gezamenlijke legeroefening ooit

De oefening met de naam Balikatan (schouder aan schouder) duurt drie weken en komt te midden van opgelopen spanningen in de regio. China is net klaar is met een driedaagse legeroefening bij Taiwan, wat een reactie was op een ontmoeting in de VS tussen de Taiwanese president Tsai Ing-wen en de Amerikaanse toppoliticus Kevin McCarthy, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hoewel Taiwan in feite onafhankelijk is, ziet Beijing het als een afvallige provincie die op een dag weer bij China zal horen. De Filipijnen kunnen vanwege de ligging in Azië een belangrijke partner voor de VS zijn bij een eventuele Chinese invasie in Taiwan.

Conflict

De Chinese regering maakt ook aanspraak op een groot deel van de Zuid-Chinese Zee. Dat levert al jaren een conflict op tussen de landen die aan deze wateren liggen. Zo zien zowel China als de Filipijnen de Spratly-eilanden als hun eigen. De Amerikanen lieten er maandag een torpedobootjager een missie uitvoeren. De VS zeiden dat de missie binnen de internationale zeewetten valt, maar volgens Beijing drong het schip „illegaal” de wateren binnen zonder Chinese toestemming.

De Amerikaans-Filipijnse legeroefening is de eerste onder de Filipijnse president Ferdinand Marcos Jr., wiens voorganger Rodrigo Duterte juist voorstander was van nauwere banden met China. De Balikatan-oefening laat zien dat de twee landen hun banden succesvol hebben aangehaald. Eerder werden tot groot ongenoegen van China al afspraken gemaakt over het hervatten van maritieme patrouilles in de Zuid-Chinese Zee en de stationering van meer Amerikaanse militairen in de Filipijnen.