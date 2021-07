Doodgeschoten Wisam werd mishandeld door broers

Premium Binnenland

Zus vermoorde Tob Cohen: ’Tijd dat het recht zal zegevieren’

Haar vertrouwen in de Keniaanse rechtsgang wordt zo langzamerhand zwaar op de proef gesteld. Het is nu twee jaar geleden dat het lichaam van Gabrie van Stratens broer Tob Cohen werd gevonden in een giertank in de tuin van zijn villa in Nairobi, maar de rechtszaak tegen de moordverdachte, Cohens Keni...