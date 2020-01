’600 EU-burgers uit Wuhan willen terug’

Commissaris Stella Kyriakides (Gezondheid) heeft inmiddels Kroatië, dat tijdelijk EU-voorzitter is, gevraagd zo snel mogelijk de EU-ministers van Volksgezondheid voor beraad in Brussel bijeen te roepen. Zij zei dat er nu acht bevestigde ziektegevallen bekend zijn in de EU, vier Fransen en vier Duitsers. Het virus had woensdagochtend volgens haar in totaal 132 levens gekost.

Volgens de commissie, die in „voortdurend contact” staat met de lidstaten, de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Chinese autoriteiten, zijn de EU-landen goed geïnformeerd en voorbereid. Maar Kyriakides zei dat de ontwikkelingen snel gaan en daarom „wereldwijde samenwerking van het allergrootste belang is.”

Twee EU-vliegtuigen

Het dagelijks EU-bestuur speelt een coördinerende rol nadat Frankrijk het zogeheten mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) had geactiveerd. De EU heeft inmiddels twee vliegtuigen geregeld om EU-burgers te repatriëren. De kosten daarvan worden voor 75 procent uit de EU-kas betaald. Kyriakides verklaarde dat er meer geld beschikbaar is als de situatie zou verslechteren. „We moeten zorgen dat we voorkomen dat het virus zich in de EU verspreidt.”