LIVE | Versnelde aanbesteding voor 8 XL-locaties Testen voor Toegang

Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, is een versnelde aanbesteding begonnen voor acht XL-testlocaties. In totaal moeten daar binnenkort 120.000 toegangstesten per dag kunnen worden afgenomen. De locaties openen over ongeveer drie weken.

De XL-locaties stonden al op de planning, maar „gezien de urgentie is gekozen voor een versnelde procedure”, aldus de stichting. Het aantal mensen dat een test wil afnemen om daarmee naar een feest of evenement te kunnen is afgelopen week toegenomen en „de verwachting is dat de vraag verder zal stijgen voor evenementen deze zomer.”

De bestaande testlocaties van Testen voor Toegang kunnen gezamenlijk zo’n 225.000 tests per dag afnemen. De XL-testlocaties worden in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid gebouwd. Ze komen in Amsterdam, Zwolle, Den Bosch, Den Haag, Groningen, Alkmaar, Tilburg en Maastricht. Stichting Open Nederland kiest twee testbedrijven, die aan allerlei voorwaarden moeten voldoen, om ieder vier locaties te exploiteren. Volgens een woordvoerder speelt bij de keuze, naast de voorwaarden, vooral de prijs een rol.

Sinds vorig weekend kunnen mensen met een groen vinkje in de CoronaCheck-app weer naar onder meer nachtclubs. Daar hoeven ze dan geen 1,5 meter afstand te bewaren. Mensen die nog niet zijn gevaccineerd of geen corona-infectie hebben doorgemaakt, kunnen met een negatieve testuitslag een groen vinkje krijgen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riep vrijdag op de testcapaciteit van Testen voor Toegang te vergroten. Doordat de wachtrijen bij sommige testlocaties erg lang worden, kunnen mensen ervoor kiezen dan maar geen test af te laten nemen en dat kost ondernemers geld, aldus KHN.

14.00 - Nog niet alle huisartsen kunnen in portaal vaccinatiebewijzen

Huisartsen kunnen nog steeds niet allemaal gebruik maken van het speciale webportaal waarmee ze een vaccinatiebewijs kunnen aanmaken voor de mensen die bij hen zijn ingeënt tegen corona. Dat laat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vrijdagmiddag weten.

Hoeveel huisartsen het niet lukt om toegang te krijgen tot het portaal weet de LHV niet precies. De vereniging heeft een aantal huisartsen zelf gevraagd om het portaal binnen te komen, dat lukte niet. Ook krijgt de vereniging signalen van andere huisartsen die het portaal niet in kunnen.

Met het webportaal kunnen huisartsen een vaccinatiebewijs aanmaken voor mensen van wie de coronaprik niet in het centrale register van het RIVM staat. Met het bewijs kan de gevaccineerde dan alsnog een groen vinkje krijgen in de CoronaCheck-app.

Het webportaal zou eigenlijk in de nacht van woensdag op donderdag al bruikbaar zijn, maar kort voor de lancering bleek dat het systeem niet goed functioneerde. Donderdagavond meldde het ministerie van Volksgezondheid dat alle problemen waren opgelost.

De LHV vraagt mensen die een vaccinatiebewijs bij de huisarts willen aanvragen om daarmee te wachten tot na het weekend, zodat „mogelijke problemen met de portal door het ministerie van Volksgezondheid kunnen worden opgelost.”

12.10 - De Jonge: directe toegang na vaccinatie is bewuste keuze

Er is bewust voor gekozen om gevaccineerden meteen toe te laten tot evenementen en het nachtleven en niet pas twee weken na de (enige of tweede) prik, als de vaccins optimale bescherming bieden. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zegt vrijdag dat „een verstandige afweging is gemaakt tussen het gezondheidsrisico en wat praktisch doenlijk is.”

De Gezondheidsraad houdt twee weken aan als termijn voor een goede bescherming. Deskundigen waarschuwen dat er risico’s bestaan op een uitbraak als er veel mensen bij elkaar zijn, zonder afstand, terwijl de vaccins nog niet werken. Veel jongeren halen een Janssen-vaccin, omdat hier maar één prik voor nodig is. Zij mogen meteen het nachtleven in.

De Jonge ziet het risico van besmetting ook, maar stelt dat het kan, omdat de besmettingsgraad in Nederland nu laag is. Het Outbreak Management Team (OMT) is het eens met deze afweging, stelt hij. Bovendien is een directe toegang volgens De Jonge ook „een reden voor heel veel mensen” om zich snel te laten vaccineren. Om het virus tegen te houden is het op de lange termijn beter dat zoveel mogelijk mensen zijn gevaccineerd, aldus de minister.

11.22 - Hoogste aantal corona-doden op één dag in Rusland sinds uitbraak

In Rusland zijn in de afgelopen 24 uur 679 doden door Covid-19 geregistreerd. Dat is voor de vierde dag op rij het hoogste aantal bevestigde sterfgevallen op één dag sinds het begin van de pandemie. De autoriteiten wijten het record aan de meer besmettelijke Delta-variant van het virus in combinatie met te weinig inentingen. Een dag eerder viel met 672 een bijna even groot aantal doden.

De coronavirus-taskforce van de regering registreerde 23.218 nieuwe besmettingen het afgelopen etmaal, waarmee het nationale aantal gevallen op 5.561.360 is gekomen.

Het Kremlin is somber over de ontwikkelingen. Dinsdag heeft de regering toegegeven dat het niet zal lukken om voor de herfst 60 procent van de bevolking in te enten tegen het virus.

10.35 - Meerderheid tieners wil een coronaprik

Een meerderheid van de jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar, 72 procent, wil gevaccineerd worden tegen corona. Dat zegt het RIVM op basis van eigen onderzoek. „De redenen daarvoor zijn vergelijkbaar met die bij volwassenen: de eigen gezondheid willen beschermen, anderen willen beschermen en om van de maatregelen af te zijn.”

Het RIVM hield van 16 tot en met 20 juni voor de dertiende keer een meting onder bijna 50.000 mensen. Jongeren die twijfelen of ze zich zullen laten inenten, maken zich net als volwassenen zorgen over bijwerkingen op korte en lange termijn, zo blijkt verder uit de resultaten van het onderzoek. Van de deelnemende ouders zegt 69 procent (waarschijnlijk) voor vaccinatie van hun kind te zijn.

Het kabinet besloot woensdag na een positief advies van de Gezondheidsraad om ook gezonde jongeren van 12 tot en met 17 jaar coronaprikken aan te bieden. Eerder kregen kwetsbare jongeren van deze leeftijden al een uitnodiging toegestuurd. De vaccinatiebereidheid onder alle leeftijdsgroepen neemt overigens nog steeds toe, zegt het RIVM.

De naleving van nog overgebleven coronamaatregelen neemt daarentegen af, ziet het RIVM aan de resultaten. Sociale contacten en drukte nemen toe en mensen houden zich minder vaak aan de 1,5 meter afstand. Bij horecabezoek bijvoorbeeld daalde dat van van 71 naar 52 procent vergeleken met de laatste meting in mei. Ook laten mensen zich minder vaak testen als zij klachten hebben: dit percentage ging van 66 naar 52 procent.

Een derde van de ondervraagden zegt naar het buitenland op vakantie te gaan. Testen en quarantaine na buitenlandbezoek aan landen met een verhoogd risico zijn niet erg populair. Dat doen mensen respectievelijk voor 22 en 24 procent.

7.00 - Janssen hoopvol over bescherming tegen deltavariant

Het vaccin van Janssen biedt hoogstwaarschijnlijk ook een goede bescherming tegen de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus die als eerste opdook in India. De resultaten van een klein laboratoriumonderzoek zijn veelbelovend, meldt farmaceut Johnson & Johnson, het moederbedrijf van het Leidse Janssen.

Tijdens de laboratoriumtests veroorzaakte het vaccin een grote aanwezigheid van neutraliserende antilichamen in bloedmonsters van acht gevaccineerde mensen. Volgens Johnson & Johnson was de reactie nog sterker dan bij de Beta-variant, die uit Zuid-Afrika afkomstig is.

De gezondheidsautoriteiten over heel de wereld houden nauwlettend in de gaten hoe goed het Janssen-vaccin, waarvan maar één prik nodig is, werkt tegen nieuwe coronavarianten. De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), meldde vorige maand dat alle vier de coronavaccins die tot nu toe zijn goedgekeurd goed lijken te beschermen tegen onder andere alle varianten. Naast Janssen gaat het dan om de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca.

IC-arts Diederik Gommers zei vorig week in het Radio 1-programma Dit is de dag dat met het oog op de Delta-variant het beter is om gevaccineerd te zijn met Moderna en Pfizer. Volgens hem werkt AstraZecena minder goed tegen deze variant en was van Janssen nog niet duidelijk of het vaccin voldoende bescherming biedt.

De zogeheten Delta-variant van het coronavirus is in Nederland aan een opmars bezig. Het RIVM schat in dat de variant nu al ongeveer de helft van alle besmettingen in ons land veroorzaakt. In India gaat inmiddels ook een mutatie van de mutatie rond, die nog krachtiger is. Deze variant wordt Delta-plus genoemd.

6.45 - Onderzoek UMCU naar geneesmiddel tegen corona

Het UMC Utrecht begint volgende week een groot internationaal onderzoek naar een geneesmiddel tegen corona. Onderzoekers testen of het middel ensovibep het herstel van corona kan versnellen en ziekenhuisopnames kan voorkomen. Het eiwit moet binnen zeven dagen na een besmetting via een infuus worden toegediend.

Het eiwit is ontwikkeld om de verspreiding van een Covid-19-infectie in het lichaam te stoppen. De onderzoekers hopen dat nu aan te tonen. Ensovibep moet voorkomen dat patiënten ernstig ziek worden, doordat de infectie niet van cel naar cel kan ’overspringen’. Wie uiteindelijk het medicijn kan krijgen, moet het onderzoek uitwijzen.

„Het aantal besmettingen loopt gelukkig sterk terug. We hebben vaccins, maar die beschermen niet 100 procent. Wij verwachten dat er de komende jaren toch nog behoorlijk wat ziekte blijft, maar niet in de golven zoals we dat eerder tijdens de pandemie zagen. Als het middel inderdaad werkt, kunnen wij hiermee verergering van ziekte en ziekenhuisopnames voorkomen. Dan hebben we naast vaccins ook een behandeling voor mensen in het vroege stadium van infectie”, zegt onderzoeksleider, arts-microbioloog Marc Bonten. Er bestaan al wel behandelingen voor coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar in het stadium daarvoor nog niet.

Het ziekenhuis zoekt in Nederland honderd vrijwilligers die corona hebben opgelopen, die willen meedoen aan de studie. Wereldwijd zijn er 2400 volwassenen nodig.

6.40 - Vanaf vrijdag kan het weer: festivallen met 10.000 mensen

Op een festival staan met 10.000 mensen: vanaf vrijdag kan het met de versoepelde coronamaatregelen weer. Stereo Sunday Festival in Venlo is het eerste grote evenement dat de spreekwoordelijke deuren weer mag openen. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 juli lopen er per dag zo’n 10.000 mensen op het terrein van het festival.

„We zijn supertrots dat het is uitverkocht. Dat is voor het eerst het geval”, vertelt Mark Boots, hoofd marketing en communicatie, aan het ANP. „We zijn er helemaal klaar voor. Alles loopt goed op schema.”

Onder anderen Bizzey, Lucas & Steve en FeestDJRuud staan op het Limburgse festijn. Er zitten wel wat voorwaarden aan het bezoek: bezoekers moeten volledig gevaccineerd zijn of een negatieve coronatest meenemen. Dan mogen ze echter wel ongestoord, zonder 1,5 meter afstand en een mondkapje, genieten van de muziek.

Op het terrein zijn vrijwel geen extra maatregelen getroffen, behalve dat de toegangspoorten zijn verbreed. „Zo kunnen meer mensen tegelijk naar binnen voor een soepele doorloop”, vertelt Boots. „Door de coronacheck kan het allemaal wellicht wat langer duren natuurlijk.”

6.30 - Patiënten met langdurige Covid vragen in petitie om steun

De patiëntengroep ’Long COVID Nederland’ wil dat er erkenning komt voor de naar schatting ruim 100.000 mensen in Nederland die langdurige klachten hebben na een corona-infectie. Ook pleit de groep voor multidisciplinaire klinieken waar kennis over langdurige Covid samenkomt en door medisch specialisten en paramedici nauw samengewerkt kan worden.

De patiëntengroep roept de overheid op een coördinerende rol te spelen bij de aanpak van langdurige Covid en heeft een petitie opgesteld die inmiddels door ruim 10.000 mensen is getekend. Komende dinsdag overhandigt de patiëntengroep de petitie aan de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Langdurige Covid treft economisch en maatschappelijk actieve mensen van alle leeftijden, vooral vrouwen, maar ook jongeren en zelfs kinderen, aldus de patiëntengroep. „De patiënten klagen over aanhoudende extreme vermoeidheid, een hoge hartslag, benauwdheid, geheugenproblemen, spierpijn en talloze andere symptomen.” De groep wijst erop dat duizenden mensen inmiddels al langer dan een jaar ziek zijn en dat ze tussen wal en schip vallen qua medische zorg. „De aandoening wordt door medici nog niet goed begrepen en de vergeefse zoektocht naar hulp, langs vele huisartsen en specialisten, vergt veel van de patiënten en veroorzaakt bovendien een blijvende druk op de zorg. De individuele en maatschappelijke kosten lopen hoog op. Mensen worden gekort op hun inkomen, verliezen hun baan of zijn gedwongen te stoppen met school of met hun opleiding.”

Volgens Long COVID Nederland wordt onder meer in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk veel geld uitgetrokken voor onderzoek naar langdurige Covid en de behandeling ervan. „Nederland blijft achter en veel patiënten voelen zich aan hun lot overgelaten. Er wordt minder biomedisch onderzoek verricht en de soms ernstige klachten worden niet altijd serieus genomen. Het ontbreekt artsen die willen helpen vaak aan tijd, informatie en middelen.”