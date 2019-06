Ⓒ AFP

Londen - Een groep anti-Trump demonstranten staat net buiten de afgesloten hekken van Downing Street. Daar ontmoet de Britse premier Theresa May de Amerikaanse president Donald Trump. Van de demonstranten had het niet gehoeven. Ze schreeuwen luid: ’Say it loud, say it clear, Donald Trump not welcome here’. Wat bezielt hen?