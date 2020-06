Escaleren om de status quo te handhaven

De nederzetting Maale Adumim op de Westelijke Jordaanoever. Ⓒ FOTO REUTERS

TEL AVIV - Europa is tegen. De Arabische wereld is tegen. De militaire top heeft zijn bedenkingen, net als zijn belangrijkste coalitiepartner. Zelfs de kolonisten zien er niets in, terwijl de Verenigde Staten op de rem trappen. Toch blijft premier Netanyahu erbij dat hij vanaf 1 juli grote delen van de Westelijke Jordaanoever zal annexeren. Waarom?