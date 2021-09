Premium Het beste van De Telegraaf

Mark Valentine was als enige in de lucht Macabere missie F-16-piloot op 9/11: ’We moesten vliegtuig bij nood rammen’

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

Gevechtspiloot Mark Valentine in de cockpit. „Niemand zei wat, we liepen meteen naar de vliegtuigen. Het was onwerkelijk.” Ⓒ eigen foto

New York - Toen hij in zijn F-16 richting de startbaan taxiede, zag hij de rook uit het Pentagon komen. „Ik hoorde de verkeerstoren waarschuwen via de noodzender: ’Als u nu vliegt boven Washington DC, land onmiddellijk, of u wordt neergeschoten.’ Ik dacht nog: dan kan ik beter niet opstijgen. Toen realiseerde ik me: wacht, ik ben degene die moet schieten.” Mark Valentine, een ervaren gevechtspiloot, met als call sign ’Drifter’, was net overgeplaatst. Hij had zijn eerste dag op Andrews Air Force Base uitgerekend op 11 september 2001.