’Kabinet zet ’coronastap’ terug tot 13 augustus, evenementen alleen zittend’

Dat is volgens ingewijden de uitkomst van het kabinetsoverleg vrijdag. Premier Rutte en coronaminister De Jonge kondigen vrijdagavond op een persconferentie nieuwe maatregelen af, nu de besmettingscijfers in razend tempo oplopen. Dat gebeurt twee weken nadat veel maatregelen los werden gelaten en bijvoorbeeld het nachtleven weer open ging.

Daar grijpt het kabinet nu in. Vanaf zaterdag moeten kroegen, clubs en discotheken weer om middernacht dicht. Het gesjoemel met en de gebrekkige handhaving van testbewijzen zorgden voor een aantal brandhaarden in uitgaansgelegenheden. Dat wil het kabinet de kop indrukken door de horeca om twaalf uur ’s nachts dicht te gooien.

Testen voor Toegang

Er was vrijdag ook sprake van dat er een streep zou gaan door het Testen voor Toegang en daarmee grootschalige evenementen. Er werd zelfs gesproken over maximaal 500 mensen binnen en 1000 buiten. Maar het testsysteem blijft toch nog in de lucht.

Evenementen worden wel enigszins beperkt. Zo wordt het verplicht om te zitten. Hoeveel mensen naar binnen mogen, hangt ervan af of er wel of niet met Testen voor Toegang wordt gewerkt. Is dat wel het geval, dan mag er tot twee derde van de bezetting aanwezig zijn. Zo niet, gaat het in de praktijk om ongeveer een derde.

De nieuwe maatregelen gaan vrijdagavond al in, en blijven in elk geval tot 13 augustus in stand.