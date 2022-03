Bonus voor Britten die Oekraïense vluchtelingen huisvesten

Het zijn twee maatregelen die duidelijk maken dat de Britten iets willen doen aan de gebrekkige opvang van Oekraïense vluchtelingen tot nu toe. Waar Polen al meer dan een miljoen vluchtelingen heeft verwelkomd, zijn dat er in het Verenigd Koninkrijk slechts enkele honderden.

Maar de regering werkt aan een ruimhartiger opvangprogramma. Het ‘Homes for Ukraine’ programma moet tegen het einde van deze week ingaan. Britten kunnen zich inschrijven op een website waarbij ze aan kunnen geven of ze Oekraïense vluchtelingen willen opvangen. Het gaat om een opvang voor tenminste zes maanden.

De regering beloont de gastvrijheid door maandelijks 350 pond per gehuisveste vluchteling over te maken. De aangeboden kamers moeten aan zekere standaarden voldoen en er zal gekeken worden naar een eventueel crimineel verleden van degenen die een kamer aanbieden.

Visum

De Britten houden vast aan het verstrekken van een visum voor de vluchtelingen. Waar het tonen van een Oekraïens paspoort voor de meeste buurlanden van Oekraïne voldoende is, wensen de Britten niet te tornen aan hun eis dat vluchtelingen aan normale inreisvoorwaarden voldoen. Op dit beleid kwam afgelopen week veel kritiek. Frankrijk was verontwaardigd dat Britten Oekraïners die op het punt stonden de overtocht vanuit Calais naar Dover te maken naar Brussel of Parijs te verwijzen om een visum aan te vragen.

Inmiddels zijn de voorwaarden in zoverre versoepeld dat vluchtelingen in staat zijn om via internet een visum aan te vragen. Maar ook dat levert problemen op omdat vluchtelingen een bewijs moeten laten zien op welk adres ze recent in Oekraïne verbleven. Met het vluchten voor de Russische bombardementen denkt niet iedereen eraan om een kopie te maken van de meest recente energierekening.

Michael Gove, die binnen de regering de taak kreeg de opvang voor Oekraïners te versoepelen, opperde deze zondag het idee om de huizen van gesanctioneerde Russische oligarchen te gebruiken om vluchtelingen op te vangen. Tijdens een politieke ontbijtshow van de BBC maakte Gove zondagochtend duidelijk dat er nog wel wat juridische haken en ogen zitten aan zijn plan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou onder andere bezwaar maken omdat ze vrezen dat er juridische procedures zullen volgen.

Abramovich

Toch wordt er in het Verenigd Koninkrijk al druk gespeculeerd over de opvang van vluchtelingen in de pronte stadsvilla van Chelsea-eigenaar Roman Abramovich nabij Kensington Palace. Abramovich had deze villa, met een geschatte waarde van bijna € 200 miljoen, twee weken geleden te koop gezet. De verkoop is echter gestaakt, omdat gesanctioneerde Russen niet mogen profiteren van de verkoop van hun Britse bezittingen.

De oligarchen mogen echter wel in hun huizen wonen, hoewel dat slechts sporadisch het geval is voor degenen die sancties kregen opgelegd. Abramovich is het afgelopen jaar bijvoorbeeld slechts eenmaal gesignaleerd in Londen. Volgens The Mail on Sunday bezit Abramovich overigens zeventig huizen in het Verenigd Koninkrijk, met een geschatte totale waarde van € 600 miljoen.

Gove wil de huizen van gesanctioneerde Russen gebruiken voor opvang van vluchtelingen of voor ‘andere sociale doeleinden’. Hij denkt dat het mogelijk is om de juridische bezwaren te overkomen. ‘Het moet mogelijk zijn om gebruik te maken van de bezittingen zolang er sancties gelden tegen de handlangers van de Russische regering’.

De verwachting is dat het aantal Russen voor wie Britse sancties gelden deze week aanzienlijk zal worden uitgebreid. Afgelopen week verscherpte de Britse regering de wetgeving waardoor het eenvoudiger wordt om sancties op te leggen. Het Lagerhuis ging eensgezind akkoord met de aanscherping.

Nederland

Nederlandse gemeenten zitten in een afwachtende rol. Daar is nu vooral de focus op de instant opvang van de binnenstromende Oekraïners. Wel of niet betalen aan burgers is, zeggen zij, niet aan de lokale overheden. Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse gemeenten: ,,Er zijn op landelijk niveau handleidingen in de maak voor gemeenten en particuliere opvang. Die wachten wij af.”

Overigens willen ze bij de gemeente Utrecht, waar ze afgelopen weekeinde ook tientallen Oekraïners hebben moeten onderbrengen, wel kwijt dat het geven van een vergoeding aan gastvrije burgers een goede zaak is. Een woordvoerster van de vierde stad van Nederland: ,,Deze mensen komen uit een oorlogssituatie en je wilt dat ze zo snel mogelijk weer zelfstandig hun leven kunnen oppakken. Als dat lukt door thuis bij mensen dat leven weer op te pakken, vinden wij dat een goede zaak.”