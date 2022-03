Bonus voor Britten die Oekraïense vluchtelingen in huis nemen

Om voor de bonus in aanmerking te komen geldt wel dat de Britten de Oekraïners minimaal een half jaar onderdak moeten bieden en dat ze in ruil daarvoor geen huur mogen vragen. Daarnaast moeten ze kunnen aantonen dat de woonruimte die ze aanbieden aan bepaalde eisen voldoet en de overheid kan controleren of ze in het bezit zijn van een strafblad.

Kritiek

De Britse regering heeft de afgelopen weken veel kritiek ontvangen vanwege de aanpak van de vluchtelingencrisis in het land. Zo moesten Oekraïense vluchtelingen door bureaucratische rompslomp rond het visumproces lang wachten voordat ze geholpen werden.

Oekraïners mogen alleen met een visum het Verenigd Koninkrijk betreden. Die kunnen ze krijgen als ze familie of een zogeheten referent in het land hebben. Om de verwerking van de aanvragen te versnellen, moeten sinds donderdag alleen Oekraïners zonder paspoort nog naar een speciaal visumkantoor. Vluchtelingen met paspoorten mogen hun verzoek nu ook online indienen.

Via het ’Homes for Ukraine’-plan kunnen Oekraïners die niemand in Groot-Brittannië kennen toch een sponsor toegewezen krijgen, waardoor ze in het land mogen blijven. De Britse regering verwacht dat de regeling maximaal drie jaar nodig zal zijn.