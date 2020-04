Marcouch waarschuwt corona-aso’s: ’Flinke boetes’

Aan de afgesloten Onderkade van de Rijnkade kwam ondanks het verbod een grote groep Arnhemmers bij elkaar. Ⓒ Roland Heitink

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is laaiend over de mensen die vrijdag en zaterdag het samenscholingsverbod in zijn stad negeerden. „Ze spelen met levens. We gaan zondag extra stevig inzetten op handhaving van het samenscholingsverbod. Overtreders worden flink beboet.”