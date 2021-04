Grote steden bereiden zich voor op versoepelingen

„Het is nog afwachten wat er gebeurt, maar je kan je voorstellen dat er verkeersregelaars worden ingezet en voor looproutes wordt gezorgd zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden”, aldus de woordvoerder. Verder voert Utrecht een ’reshuffle’ door bij de handhaving. Koppels van handhavers die nu nog worden ingezet tijdens de avondklok kunnen straks elders worden ingezet. De avondklok wordt immers afgeschaft.

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag zegt dat het overgrote deel van de mensen zich aan de coronaregels houdt. Daarnaast heeft Den Haag een systeem van crowdcontrol. Om de paar uur wordt gekeken op welke plek er veel mensen zijn en of er dan maatregelen nodig zijn, zoals het sturen van handhavers of verkeersregelaars.

De gemeente Rotterdam noemt de aangekondigde versoepelingen „een eerste stap naar meer ruimte in de openbare ruimte.” Een woordvoerster zegt dat de meeste mensen zich aan de maatregelen houden en dat met ondernemers afspraken worden gemaakt, „zodat handhaving op goede wijze kan worden ingezet.”

Amsterdam laat weten na de versoepeling locaties waar drukte wordt verwacht te monitoren. „Als er aanleiding toe is, dan kunnen mensen door hosts of handhavers worden aangesproken. Verder is het gebruikelijk dat we social media en tekstkarren inzetten om bewoners en bezoekers te wijzen op drukte en de coronaregels”, zegt de woordvoerster van burgemeester Femke Halsema. Terrassen op pleinen en stoepen mogen met een vergunning worden verruimd, net als vorig jaar. Wie daar al een vergunning voor had, hoeft die niet opnieuw aan te vragen.