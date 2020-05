Bestuur 50Plus trekt aangifte tegen fractievoorzitter in na excuses

Dat zei partijvoorzitter Geert Dales in het televisieprogramma Op1.

Dales deed deze week aangifte omdat Van Brenk het bestuur ervan had beschuldigd de kas te „plunderen.” In het radioprogramma De Nieuws BV zei Van Brenk dat ze andere woorden had moeten kiezen.

’Prettig gesprek’

Van Brenk belde woensdag ook met Dales. Het was volgens hem een „heel prettig gesprek.” Ze gaan nu samen aan de slag om te zorgen dat er een nieuw bestuur komt. „Op 1 augustus ben ik weg”, aldus Dales.

Hij zei in erelid en medeoprichter van 50PLUS, Jan Nagel, een goede opvolger te zien als partijvoorzitter. Kandidaten kunnen zich tot 20 mei melden waarna via een digitale algemene ledenvergadering een nieuw bestuur wordt gekozen.

In de ouderenpartij brak recent een intern conflict uit die onder meer leidde tot het vertrek van partijleider en fractievoorzitter Henk Krol.