Weer meer coronapatiënten in het ziekenhuis

Ⓒ ANP

ZEIST - Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw toegenomen. Er liggen zondag 1122 coronapatiënten in het ziekenhuis, zaterdag waren er 1042 patiënten die werden behandeld wegens Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. De afgelopen weken bleef het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen oplopen.