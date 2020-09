Schietpartij in Gronings dorpje: 8 arrestaties

De schietpartij gebeurde rond 20.45 uur aan de Dorpsstraat in Kiel-Windeweer, een dorp van zo’n achthonderd inwoners. „Snel daarna zijn wij ter plaatse gekomen”, vertelt een politiewoordvoerder. „We hebben daar aanvankelijk vier mensen aangehouden. Daar kwamen nog twee arrestaties bij, en daarna nog eens twee”, vertelt een politiewoordvoerder.

De verdachten worden op dit moment naar een cellencomplex gebracht. Ze worden zaterdagnacht vermoedelijk nog gehoord.

Gewond

Het lijkt erop dat het schietincident op straat heeft plaatsgevonden. Mogelijk bevonden de verdachten zich in auto’s. „Maar de precieze omstandigheden moeten blijken uit onderzoek”, zegt de politiewoordvoerder.

Over een eventueel motief kan de politie nog niets zeggen. Aanvankelijk was ook niet helemaal duidelijk of er gewonden waren. Uiteindelijk bleek dat een man, een van de verdachten, gewond is geraakt aan zijn voet. „Die krijgt daar een medische behandeling voor.” Vooralsnog lijkt dat het enige slachtoffer.