Van museum gegooide jongen (6) is Franse toerist

Het 6-jarige slachtoffer werd vanaf een observatieplatform op de tiende verdieping naar beneden gegooid en kwam terecht op een dak ter hoogte van de vijfde verdieping van het museum. Ⓒ AFP

LONDEN - De 6-jarige jongen die zondag van het museum Tate Modern werd gegooid in Londen is een Franse toerist. Dat meldt de BBC. De jongen werd van de tiende verdieping van het museum naar beneden gegooid en ligt nog in het ziekenhuis, maar verkeert niet meer in levensgevaar.