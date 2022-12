Verenigde Staten zetten zich schrap voor extreme kou: ’Tot wel 56 graden onder nul’

Rond de 200 miljoen mensen in 48 staten hebben te kampen met extreme weersomstandigheden door de koude lucht die vanuit het noorden is komen aanwaaien, zo vertelt weerman Bob Oravec van de National Weather Service (NWS). Het weerstation meldt dat de stad Denver in het tijdsbestek van een uur een recordtemperatuurdaling van drie graden Celsius zag. „We zien razendsnelle temperatuurdalingen nu de kou richting het zuiden beweegt. Op sommige plekken zal het binnen een dag zelfs 10 graden afkoelen”, zegt Oravec.

Die rappe daling zal de komende dagen alleen maar doorzetten, zo wordt voorspeld. Zo zullen de Great Plains en Great Lakes regio’s te maken krijgen met een dik pak sneeuw van liefst 30 centimeter en fikse sneeuwstormen. Donderdagnacht wordt er zelfs een zogeheten ’bom cycloon’ verwacht aan de oostkust van de VS. Dit zou het resultaat zijn van de poolwinden die het land via de Great Lakes overspoelen. Oravec vertelt dat hierbij temperatuurrecords worden verbroken.

56 graden onder nul

Vooral de doorgaans warme staten als Texas, Louisiana en Alabama krijgen te maken met extreem koude windtemperaturen van maar liefst 56 graden onder nul. De wind zal dan koud genoeg zijn om de blote huid slechts binnen enkele minuten te bevriezen. In Texas zal er gevreesd worden voor een herhaling van februari 2021, toen de sneeuwstormen ervoor zorgden dat vele huizen zonder stroom en centrale verwarming kwamen te zitten. Ook de omgeving van Dallas-Forth Worth zal met -26 graden Celcius te maken hebben met gevaarlijke weersomstandigheden.

Overbelast

Dit resulteerde destijds in honderden doden. Sindsdien heeft de staat zich voorbereid op dergelijke weersomstandigheden. Bij de Electric Reliability Council of Texas, die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de stroomtoevoer in de staat, zegt er ditmaal zeker van te zijn dat het systeem niet overbelast zal raken.

Ook vakantiegangers in de VS balen flink van de hevige weersomstandigheden. Reuters bericht over een groeiende lijst van nu al liefst 2000 vluchten die tussen woensdag en vrijdag zijn komen te vervallen.