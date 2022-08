Flink stuk moeilijker voor Russen om op reis te gaan in EU

Nederland wilde het liefst dat Russen totaal niet meer de EU in konden reizen, maar zover kwam het woensdag niet in Praag. Daar besloten de lidstaten dat het vooral veel ingewikkelder, tijdrovender en duurder wordt om een visum te krijgen. Met name Duitsland en Frankrijk lagen dwars.

De EU zegt een overeenkomst uit 2007, die de visumaanvraag voor Russen vergemakkelijkte, nu volledig op. In februari werd al een deel van de deal uit 2007 geschrapt, waardoor Russische overheidsmedewerkers en voorname zakenlui niet meer vrij konden reizen. Ook werden Russische airlines geweerd. Gewone Russen konden echter ook na de inval in Oekraïne de EU inreizen op zogenoemde Schengen-visa, waardoor een bezoeker maximaal 90 dagen kan blijven.

Extra toeren uitgehaald

Ze moesten daarvoor alleen extra toeren uithalen: ze moesten bijvoorbeeld via Finland, Polen of de Baltische Staten reizen en vanaf daar het vliegtuig pakken. Finse media meldden zelfs dat Russen een soort roadtrips organiseerden naar het vliegveld bij Helsinki om daarna verder te reizen. Daardoor daalde het aantal Russische bezoekers aan de EU flink. Normaal zijn dat er jaarlijks zo’n 4 miljoen, dit jaar vooralsnog 1 miljoen. Legaal.

Nederland is zeker geen impopulaire bestemming bij de Russen. Jarenlang reisden zo tussen de 150.000 en 200.000 Russen naar Nederland. „Maar de laatste jaren steeg dat volgens onze data naar zo’n 250.000”, aldus een woordvoerster van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Dat betekent dat er meer Russen naar ons landje komen dan bijvoorbeeld Denen of Japanners.

Toch is het geen drama als ze niet meer kunnen komen, aldus de woordvoerster. „Ieder jaar bezoeken zo’n 20 miljoen buitenlandse reizigers ons land. Dan zijn die Russen niet zo veel, al kan het voor individuele ondernemers heel vervelend zijn.” En dan met name de ondernemers in de wat hogere prijsklassen en duurdere hotels, die toch al wat langzamer herstelden van de coronacrisis.

Nuance aan PC Hooft-verhaal

Eerder deze week zei minister Wobke Hoekstra al dat Russische reizigers vooral de PC Hooftstraat platlopen en dat die kapitaalkrachtige bezoekers ook nog eens vaak banden hebben met het regime van Poetin. Het NBTC nuanceert dat iets, al zal je zelden Russische vakantiegangers met hun sleurhut op de camping in Renesse zien. „Dat PC Hooft-verhaal is een beetje ongenuanceerd. We kunnen niet met data staven hoe rijk ze zijn. Maar Russen zitten wel bovengemiddeld veel in Amsterdam en zijn vaak ’first time visitors’.”

Overigens waren er al wel landen die het aantal visa drastisch terugbrachten sinds Poetin binnenviel. Estland schortte deze zomer de afgifte zelfs volledig op. „Mensen veranderen pas van gedachten als je hun privileges afpakt”, aldus de Estse premier Kaja Kallas recent.

Turkije

Estland is echter geen Italië of Frankrijk, waar Russen het er goed van nemen in lommerrijke kustplaatsen. Ook Turkije trekt nog altijd behoorlijk wat Russische toeristen. In de eerste helft van dit jaar verwelkomde het land liefst 2,1 miljoen Russen. Daarvoor moesten wat sancties worden omzeild, maar de komst van de Russen is voor de werknemers en ondernemers in de toeristische sector aan de Turkse kust meer dan welkom.