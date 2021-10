Schallenberg, opvolger Kurz, beëdigd in Oostenrijk

De beëdiging van Schallenberg vond plaats in het kantoor van president Alexander Van der Bellen. Hij wordt zelf als minister van Buitenlandse Zaken opgevolgd door Michael Linhart, een ervaren diplomaat. De machtswisseling binnen het kabinet was nodig om het instorten van de regering te voorkomen. De progressieve coalitiepartner de Groenen wilde niet meer verder met Kurz.

Kurz was enkele dagen geleden verder in opspraak gekomen. Justitie zei te vermoeden dat tussen 2016 en 2018 belastinggeld is gebruikt om „deels gemanipuleerde opiniepeilingen” gepubliceerd te krijgen. Daar zou Kurz politiek van hebben geprofiteerd. In 2017 werd hij met zijn 31 jaar de jongste regeringsleider ter wereld. Sinds begin 2020 regeerde het „politieke wonderkind”, zoals hij werd beschouwd, met de Groenen.

De inmiddels 35-jarige Kurz houdt vol dat hij onschuldig is en verklaarde afgelopen weekend „chaos” te willen voorkomen door een stap terug te doen. Hij stapte op als bondskanselier, maar vertrekt niet uit de politiek. Kurz blijft als leider van zijn ÖVP-partij in het parlement zitten en heeft daardoor alsnog grote invloed op de regering.