Zware zeebeving in Floreszee bij Indonesië

The Pacific Tsunami Warning Centre op Hawaï meldde kort na de beving die plaatsvond om 04.20 uur Nederlands tijd dat vloedgolven mogelijk waren in kustgebieden tot 1000 kilometer afstand van het epicentrum. Ongeveer een uur later meldde de dienst dat de dreiging van een tsunami voorbij was.

Het epicentrum zou zo'n 100 kilometer ten noorden van de stad Maumere hebben gelegen. De beving vond plaats op zo'n 12 kilometer diepte, meldden geologische en seismologische diensten. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. Een inwoner van de stad Maumere vertelde persbureau Reuters dat iedereen de straat op was gerend. In de stad Larantuka werd nog een naschok van 5.6 gemeten.

Indonesië wordt vaker opgeschrikt door zware aardschokken. Eerder dit jaar werd het Indonesische eiland Sulawesi getroffen door een aardbeving. Daarbij kwamen meer dan 90 mensen om het leven. In 2018 vielen duizenden doden door zware bevingen en een tsunami bij Sulawesi en bij Lombok. De zware zeebeving en daaropvolgende tsunami bij Sumatra in 2004 kostte aan meer dan 220.000 mensen het leven.