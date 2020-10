Jongen valt voorbijgangers lastig: vrouw ziekenhuis ingeslagen

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

VOORSCHOTEN - De politie is op zoek naar een man die in Voorschoten (Zuid-Holland) meerdere mensen heeft aangevallen en lastiggevallen op straat. In de afgelopen twee weken kwamen er vijf aangiftes van mishandeling binnen. „In alle gevallen werd het slachtoffer door een voorbijganger in het gezicht of tegen het hoofd geslagen.”