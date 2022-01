Dode door auto-ongeluk in het Brabantse Best

Het fatale ongeval speelde zich af op de Vleutstraat in Best. Ⓒ Remco Rooijakkers

BEST - Een man is zondag overleden na een auto-ongeval op de Vleutstraat in Best. Een tweede inzittende raakte gewond en is afgevoerd naar het ziekenhuis.