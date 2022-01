Milieuorganisaties halen bijna 90.000 kilo troep uit Waddenzee

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het schip tijdens een storm 342 volgeladen containers. Meer dan drie miljoen kilo lading kwam in zee terecht. „Veel rommel is opgeruimd, maar lang niet alles”, stellen de milieu- en natuurorganisaties, verenigd in CleanUpXL.

Begin september werd de eerste opruimactie gestart. „Met zes dagen bergen, zeven duikexpedities op verschillende wrakken en strandopruimacties met 110 vrijwilligers hebben we 87.592 kilo afval uit zee gehaald”, aldus de organisaties.

Het afval bestaat uit allerlei troep zoals plastic voetenbadjes, slippers, fleecedekens, ijzerschoot en een onderstel van een vrachtwagen.

Zwerfafval op het strand van Terschelling na de ramp met de MSC Zoë. Ⓒ ANP COPYRIGHT PRONEWS (LAURA CONIJN)

Onderzoek door middel van sonars heeft aangetoond dat in een gebied van 3000 vierkante kilometer ten noorden van de Waddeneilanden niet alleen nog veel lading van de MSC Zoe op de zeebodem ligt, maar ook heel veel andere rommel. Als die niet wordt opgeruimd, worden zeedieren, kusten, kwelders en duinen langdurig bedreigd door plastic resten. Unieke natuur zou verloren gaan.