Man tijdens ruzie door intercom politie: ’Haal mijn vrouw uit auto’

De man had genoeg van de ruzie en is als laatste redmiddel maar richting het politiebureau gereden. „Kunnen jullie mijn vrouw alsjeblieft uit de auto halen, ze wil niet uitstappen en ik krijg haar er niet uit!”, vroeg de man door de intercom.

De politie omschrijft de situatie in een Facebookbericht. „Met alle respect, maar dat gaan we dus niet doen”, schrijft de agent. Als tip kreeg het stel mee om er eens rustig over te praten.

Het is niet duidelijk of de ruzie uiteindelijk is uitgepraat.