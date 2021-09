Rumoer in Kamer over coronapas-uitspraken Keijzer

„Dit is heel erg raar”, zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte. „Vandaag zet de regering - met steun Tweede Kamer en op advies OMT - de CoronaCheck breed in. Reden: de zorg beschermen. En dan zeggen: ’Vind het maar niks’.” Paternotte eist een uitleg van Keijzer in de Kamer.

Jan Paternotte (D66) noemt de uitspraken van Keijzer „heel erg raar”. Ⓒ ANP/HH

Keijzer zegt zaterdagochtend in De Telegraaf dat zij de invoering van de coronapas ’eigenlijk niet uit te leggen’ vindt. Ze doet die uitspraken op de dag dat het coronatoegangsbewijs verplicht wordt om toegang te krijgen tot horeca, evenementen en andere activiteiten.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt de vraagtekens van de staatssecretaris een ’trap na voor alle ondernemers die vandaag de CoronaCheck moeten invoeren’: „Hoe kunnen zij vertrouwen hebben, als kabinet eigen beleid bekritiseert in de krant?” De PvdA, die de invoering van de coronapas aan een meerderheid hielp in de Tweede Kamer, wil van premier Mark Rutte of het hele kabinet nog wel achter de corona-aanpak staat.

Partijen die juist kritisch waren op de coronapas willen ook opheldering, maar tonen zich ook verheugd over Keijzers uitspraken. „Mooi! Meteen weer afschaffen dus”, zegt PVV-leider Geert Wilders na het lezen van de krant over het coronabewijs. Hij gaat een spoeddebat aanvragen.

„Gelukkig is er ook iemand in het kabinet met gezond verstand die in opstand komt tegen de discriminatoire en onlogische coronapas”, is ook Kamerlid Wybren van Haga (Groep Van Haga) tevreden.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (een partijgenoot van Keijzer) en verantwoordelijk voor de invoering van het coronatoegangsbewijs zal niet reageren op de uitspraken van de staatssecretaris, laat zijn woordvoerder weten.