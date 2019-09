Ollongren: ’Geen nieuwe afspraken over boerkaverbod’

Volgens de D66-bewindsvrouw ‘moeten we accepteren dat er soms iets niet helemaal goed gaat. ,,Dat hoort bij fase van gewenning. We zitten er heel dicht op.’’

Het boerkaverbod geldt sinds 1 augustus. In de afgelopen maand werd duidelijk dat de nieuwe wet verzet en onduidelijkheid oplevert. In Limburg werd een buschauffeur door zijn werkgever zelfs op de vingers getikt, omdat hij weigerde een boerkadraagster mee te nemen. ,,We moeten constateren dat mensen moeten wennen aan de wet, het vraagt nogal wat van mensen in het onderwijs, openbaar vervoer en de zorg’’, vertelt Ollongren.

Verduidelijking

VVD, PVV en CDA zijn dat niet met haar eens en vinden dat het aan de minister is om duidelijker te zijn richting sectoren waar het verbod van kracht is. Ze zou nieuwe en volstrekt heldere afspraken moeten maken met overheidsinstanties, openbaar vervoer, onderwijs en de zorg.

Dat is niet nodig, vindt Ollongren. ,,Ik heb er wel vertrouwen in dat deze mensen naar eer en geweten handelen. Ze moeten hulp krijgen om hun werk goed te kunnen doen. Ze zijn er voor hun hoofdtaak en hoofddoel. Dit moeten ze erbij kunnen doen.’’

De bewindsvrouw ontkent dat er sprake is van een misverstand, ook al blijkt nu dat de wet op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Dat is volgens haar een kwestie van tijd. ,,Er is geen misverstand. Handhaving ligt bij de politie. Instructies die zien daar ook op. Inschatting van professional verdient onze steun.’’ Ollongren wilde niet reageren op een bericht van de politie, waaruit blijkt dat handhaven van het verbod geen prioriteit heeft. Dat gooide ze over de schutting bij collega Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

VVD, PVV en CDA zijn het niet eens met de uitleg van Ollongren. Die partijen pleiten voor een verduidelijking van het protocol. ,,En mogelijk kan de minister zelfs kijken of handhaven is af te dwingen bij de rechter’’, aldus VVD-Kamerlid Wiersma.