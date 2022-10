Premium Het beste van De Telegraaf

Noord-Korea hield zes raketproeven in amper twee weken Escalatie op het Koreaanse schiereiland: ’Wat nog ontbreekt is een kernproef’

Experts denken niet dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal inbinden. Ⓒ via REUTERS

PYONGYANG - Noord-Korea heeft in amper twee weken tijd al zes raketproeven gehouden. De meest recente, op donderdag, was met twee korteafstandsraketten die in de richting van Japan werden afgevuurd en in zee terechtkwamen. Kim Jong-un lijkt een doorbraak te willen forceren, nu de wereld vooral kijkt naar wat er in Oekraïne gebeurt, maar experts zien weinig mogelijkheden om het huidige status quo te doorbreken. „De politieke wil bij de grootmachten om samen te werken ontbreekt.”