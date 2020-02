Rusland wil MH17-verdachten zelf berechten

Het verzoek om „de strafvervolging van de drie Russische verdachten aan Rusland over te dragen”, is afgelopen oktober gedaan. Grapperhaus heeft geantwoord dat dat „geen optie is” en laat de Kamer weten dat het ook niet in overweging is genomen.

De minister is wel bereid om de eventuele straf die de verdachten in Nederland krijgen in Rusland te laten uitzitten. Grapperhaus wil op die manier voorkomen dat de verdachten helemaal de dans ontspringen. Hij heeft Rusland gevraagd of het bereid is te overleggen „over de mogelijkheden” daartoe.

Vervolging

Het Openbaar Ministerie vervolgt drie Russen en een Oekraïner voor het neerhalen van het toestel op 17 juli 2014. De vier worden verdacht van moord. Op 9 maart is de eerste zitting van het proces in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.