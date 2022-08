Premium Het beste van De Telegraaf

Afghaanse minister van Financiën nu Uber-chauffeur: ’Het voelt soms als een droom’

Door Jan Postma

Khalid Payenda, met rood-groen-zwart horlogebandje, blijft hoop houden voor Afghanistan. Ⓒ foto Telegraaf

WASHINGTON Khalid Payenda (40) stapt vooral ’s nachts in zijn zwarte Honda Accord, want dan leveren ritjes het meeste op. Hij wordt wel eens gevraagd naar zijn accent. Dan vertelt hij dat hij uit Afghanistan komt, „maar meer meestal niet.” Hij is dankbaar voor het werk, zo zegt hij. Want het consultancywerk dat hij ook doet is niet genoeg om zijn vrouw en vier kinderen van te onderhouden. Tijdens de nachtelijke ritjes is er veel tijd om na te denken. „Dat was in het begin fijn om te verwerken. Maar soms gaan je gedachten ook een verkeerde kant op.”