Hoekstra: ’Gebroken belofte is erfenis van 10 jaar VVD’

„De gebroken belofte is de erfenis van 10 jaar VVD”, zei Hoekstra vanuit een oude Philips-fabriek, waar de kandidaat-Kamerleden via een livestream achter hem waren geprojecteerd. „De optelsom van een reeks gebroken beloftes. Daarom kan die partij niet de verandering brengen die nodig is. Ze willen de rafelrandjes bijknippen, maar dat is niet genoeg. Het roer moet om.”

Volgens de demissionair minister van Financiën staat de VVD voor individualisme. „We kregen jarenlang de boodschap dat het vanzelf goed komt, als we allemaal maar zoveel mogelijk ons eigenbelang najagen. En dat is natuurlijk onzin.” Want: „Niet de markt, niet de overheid, maar de samenleving stelt ons de vraag: wat geef jij, wat geef ik, wat geven wij allen terug aan dit geweldig mooie land, waar zovelen van ons alles aan te danken hebben.”

Daarmee plaatste hij het CDA, zoals zijn voorganger Hugo de Jonge in het politieke midden, met punten die naar rechts neigen, zoals een streng immigratiebeleid. Voor nieuwkomers is het geen recht om hier te zijn, maar een ’voorecht’, zei Hoekstra, die ook punten naar voren bracht waar gewoonlijk de meer linkse partijen op hameren. Zo wil Hoekstra anoniem solliciteren mogelijk maken tegen discriminatie. „Daarom roep ik werkgevers op om actief werk te maken van een divers personeelsbeleid en vraag ik van ons allemaal om op te staan tegen het gif van discriminatie, uitsluiting en antisemitisme.”

Ook onderstreepte hij de ’plicht van Parijs’, al was het maar om ’s winters te kunnen schaatsen: „In de winters van mijn jeugd schaatste ik met mijn vader. Soms langer dan me lief was, maar wat was het mooi. Dat schaatsen op krakend, zwart natuurijs wil ik ook mijn kinderen nalaten. We kunnen en mogen niet wegkijken voor de ernstige gevolgen van klimaatverandering.”