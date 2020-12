Burgemeester over Vindicat-feest in bus: ’Oerdom’

Op een clipje is te zien dat jongeren volop feesten in een partybus, zonder mondkapjes en dicht op elkaar. Tevens circuleert er een oproep van blijkbaar een lid om de beelden niet verder te delen.

Rector Wessel Giezen van Vindicat reageerde donderdagmiddag: „We hebben de beelden gezien... Dit kan natuurlijk niet, we zoeken het uit. Ik heb zojuist al met leden gesproken. Dit is uiteraard bizar en onhandig, want we doen er alles aan.”

De sociëteit is gesloten en het bestuur heeft regelmatig contact met politie en burgemeester, aldus Giezen. „We spreken met de huisoudsten en mailen met de huizen, maar staan hierin machteloos.” Dat het twee keer in een week mis gaat komt aan. „Dit is niet door ons georganiseerd.”

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk, in de Martinistad de meest uitgesproken criticaster van Vindicat, reageerde prompt op Twitter: „Keer op keer op keer... Nu weer een partybus met tientallen studenten met drank en ballonnetjes. Wat is er toch veel mis met de cultuur van die vereniging. En nu geen zalvende woorden meer van burgemeester Schuiling.”

’Niet alle leden aan touwtje’

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen, tevens voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, wil op een rijtje hebben wat er nu precies is gebeurd. Aan de beelden te zien was het ’oerdom’, laat hij via zijn woordvoerder weten. „Zowel van de jongeren als overigens van de organisatie.”

Het stadhuis heeft regelmatig contact met de Senaat (bestuur) van Vindicat, aldus de woordvoerder. „Vindicat heeft er alles aan gedaan coronaproof te zijn. Maar het bestuur heeft niet alle leden aan een touwtje. Als supporters van een voetbalclub overlast veroorzaken in de stad, dan spreken we de club daar ook niet op aan, maar de betreffende personen.”

Het aantal coronabesmettingen in het Noorden is nog altijd tot fors lager dan in de rest van Nederland. „Maar we hadden vanmiddag overleg met de betrokken instanties en een versoepeling van maatregelen is niet heel nabij.”