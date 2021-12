LIVE | Tweede Kamer debatteert over het eindverslag van de formatieronde

Onze verslaggever Elif Isitman is aanwezig. Volg onderaan dit bericht haar live verslag.

Bij de vergadering zijn informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) aanwezig. Beoogd premier Mark Rutte zal er in worden aangewezen als formateur, die de komende weken met kandidaat-bewindslieden gaat praten.

Kamerlid Pieter Omtzigt heeft zich afgemeld vanwege een coronabesmetting. Hij volgt het debat op afstand, laat hij weten op Twitter.

Lastenverlichting, miljarden voor het klimaat, en meer geld voor defensie en onderwijs: volgens de onderhandelende partijen bevat het akkoord inhoudelijk voor ieder wat wils. Ook belooft de vernieuwde coalitie ’met een uitgestoken hand’ naar de Tweede Kamer te gaan regeren.

Toch bleek woensdag al dat partijen sceptisch zijn. Zo vindt de PVV het akkoord ’te links en te groen’, hekelen PvdA en SP de rem op de zorguitgaven en moet GL moet nog maar zien wat er van de klimaatmiljarden terechtkomt. GL-leider Klaver vroeg in het debat aan Rutte om een ’bezuiniging’ van vijf miljard op de zorg weg te strepen, maar die toezegging deed Rutte niet. Rutte wil voor de komende jaren -nu er al enorme sommen geld naar zorg gaan- de kosten in de hand kunnen houden. PvdA-leider Ploumen had gehoopt op een ’wat genereuzere houding’ van de nieuwe partijen.

Vertrouwen weg

PVV-leider Geert Wilders zegt dat veel Nederlanders het vertrouwen in de politiek verloren zijn geraakt. Dat Mark Rutte, de huidig VVD-leider, weer in het torentje terechtkomt als premier vindt Wilders problematisch. Wilders vindt dat mensen die fouten hebben gemaakt daarvoor moeten boeten.

JA21-leider Joost Eerdmans had stevige kritiek op de klimaatmiljarden die VVD, D66, CDA en CU uittrekken om de CO2-uitstoot terug te dringen. Hij somde op dat ’Rutte geen visie heeft, maar mevrouw Kaag wel. En mevrouw Kaag wint”, aldus Eerdmans.

’Zinloze batterij klimaatmaatregelen’

Volgens Eerdmans wordt met miljarden gesmeten maar zal de temperatuur op aarde hierdoor niet significant beïnvloed worden. „Het is een zinloze batterij aan maatregelen”, aldus Eerdmans. „U zegt dat we koploper in Europa willen zijn met klimaatmaatregelen. Maar is dat wel in het belang van Nederland?”, aldus Eerdmans. Volgens Rutte zijn de miljarden juist nodig en zullen de investeringen leiden tot innovaties, werkgelegenheid en C02-vermindering.

SGP ziet risico’s

De SGP liet weten ’gemengde gevoelens’ te hebben bij het akkoord. Met name passages over medisch-ethische kwesties, het regenboogakkoord en de vrijheid van onderwijs zorgen daar voor vraagtekens. SGP-leider Van der Staaij had grote vraagtekens bij de miljarden waarmee gestrooid wordt. „Er moet gekeken worden naar risico’s die we niet voorzien hebben. Hoe voorkom je dat de rekening niet naar de toekomstige generatie wordt doorgeschoven?” Van der Staaij wilde weten of er wel getoetst is of (klimaat)plannen ook uitvoerbaar en haalbaar zijn. „Hebben we die technische mensen eigenlijk wel?”

Naast de inhoud, richtte de oppositie de pijlen op de coalitiepartijen vanwege de nagestreefde ’nieuwe bestuurscultuur’. Bij oppositiepartijen overheerst een gevoel dat een nieuwe coalitie toch vooral veel oude wijn in nieuwe zakken is. BIJ1-fractievoorzitter Sylvana Simons vroeg vooral aandacht voor de afwikkeling van de kindertoeslagaffaire. Volgens Simons is er in het coalitieakkoord te weinig aandacht voor de oplossingen om ouders te compenseren.

Spandoek

Klimaatactivisten hebben een spandoek laten vallen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Dit gebeurde tijdens het debat over het coalitieakkoord en het verslag van de informateurs. Ze hingen een zwart spandoek over de leuning van de publieke tribune met een roze olifant en daarop de tekst „Klimaat Noodtoestand.”

Protesteren in de plenaire zaal van de Tweede Kamer mag niet. Toch werden de klimaatactivisten met rust gelaten. „Iedereen heeft het nu wel kunnen lezen”, zei Kamervoorzitter Vera Bergkamp alleen. Daarop lieten de activisten het spandoek vallen. Pas minuten later werd de activisten gevraagd de tribune te verlaten.

