Impeachment Trump lijkt op die van Clinton

De ogen van veel Amerikanen zijn dezer dagen gericht op Capitol Hill waar het impeachmentproces tegen Donald Trump plaats vindt. Ⓒ REUTERS

WASHINGTON - De Amerikaanse senaat is begonnen aan historische weken. Donald Trump wordt de derde president waarover geoordeeld wordt in een impeachment. Over deze impeachment hangt de schaduw van de vorige president die dit overkwam: Bill Clinton. Dat begint al met een stel bekende gezichten.