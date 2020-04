Twee zendmasten in Amsterdam doelwit van brandstichting

Rond 05.00 uur werden vuurverschijnselen gezien op het dak van de parkeergarage te zien. Een zendmast bleek in brand te staan. Het vuur was snel geblust.

De politie heeft aanwijzingen dat het om brandstichting gaat en is op zoek naar getuigen.

Het is onduidelijk of de branden steeds door dezelfde persoon of personen worden gesticht en wat het motief is. Mogelijk heeft het te maken met protest van sommigen tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat overigens geen enkel bewijs. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

Premier Mark Rutte deed vrijdag een dringende oproep om te stoppen met de ’idiotie’ van het in brand steken van zendmasten. Volgens Rutte is het een zaak van leven en dood. „Het raakt direct de noodoproepen.” Als masten uitvallen door brand kunnen 112-oproepen niet meer worden gedaan in het gebied. Ook kan het gebeuren dat de hulpdiensten daardoor niet meer met elkaar kunnen communiceren.