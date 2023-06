Agent filmt hoe alligator tanden in zijn onderwaterdrone zet

De alligator duldt geen onderwaterdrone in zijn omgeving.

FORT MYERS - Een agent die in de Amerikaanse ’alligatorstaat’ Florida aan het oefenen was met zijn onderwaterdrone, is verrast door een beest dat niet gediend was van de elektronische indringer. De sheriff deelt beelden van een alligator-aanval op zijn onderwatercamera.