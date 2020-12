Doldrieste meute overrompelt politie Hoogersmilde: ’Agenten bekogeld met bierflesjes’

Dat meldt de politie. De groep vandalen had een caravan in brand gestoken en vervolgens een sloopauto op het vuur geduwd. Daarnaast werden ruiten van een brugwachtershuis ingegooid.

Twee mensen werden opgepakt, maar toen sloeg de vlam in de pan. De menigte keerde zich tegen de agenten, schoot met een vuurwerkpistool en wist de arrestanten te bevrijden. Agenten trokken zich terug. Bij de daaropvolgende charges van de ME werd een man opgepakt voor belediging.

„Het vuurwerk en volle bierflessen vloog ons om de oren. Twee politievoertuigen zijn beschadigd geraakt. Het leek wel oorlog”, beschrijft een agent die aanwezig was. Ook ’s ochtends is er nog veel woede. „Dit geweld tegen de politie is totaal onacceptabel. Wij moeten ons werk kunnen doen zonder te worden gehinderd”, aldus woordvoerder Paul Heidanus tegen RTV Drenthe.

Bij het tumult raakten twee politieauto’s beschadigd. De agenten bleven ongedeerd.

Auto’s in brand in Den Haag

In en rond Den Haag zijn in dezelfde nacht meerdere autobranden geweest. De brandweer moest volgens een woordvoerster van de regio Haaglanden in een tijdsbestek van twaalf uur zeven keer uitrukken voor voertuigbranden, waarbij in een aantal gevallen meerdere auto’s in vlammen opgingen.

De autobranden waren onder meer in Den Haag, het stadsdeel Leidschenveen en Nootdorp. Ook ging er in de nacht in Den Haag een parkeerautomaat door brand verloren.