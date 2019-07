Malek F. hoort wat voor straf hij krijgt

F. stak op Bevrijdingsdag vorig jaar drie willekeurige mannen neer. Volgens het OM ging F. ervan uit dat de politie hem dood zou schieten bij zijn aanhouding.

Volgens de advocaat van F. heeft de ggz-instelling waar de man verbleef flinke steken laten vallen. De Syriër gaf aan veel spijt te hebben van zijn daden. „Ik wens een beter leven voor de slachtoffers. En ook voor mezelf”, vertelde hij de rechter.

Volgens deskundigen heeft F. een stoornis, handelde hij in een psychose en is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. F. en zijn familie waren gevlucht uit Syrië. De vader van F. was tijdens de vlucht overleden en F. voelde zich daar enorm schuldig over. Sindsdien zou het bergafwaarts met hem zijn gegaan. De familie van F. klopte al maanden aan bij politie en hulpinstanties omdat ze zag dat het niet goed met hem ging.