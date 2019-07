Malek F. ontoerekeningsvatbaar: geen celstraf, wel tbs

Politie houdt Malek F., de verdachte van het neersteken van drie mensen op het Johanna Westerdijkplein, onder schot. Ⓒ ANP REGIO15

Schiphol - De Haagse steker Malek F. is volledig ontoerekeningsvatbaar en krijgt daarom geen celstraf, maar tbs. Dat oordeelde de rechter maandag in de zaak van de Syrische asielzoeker die vorig jaar drie mensen bijna doodstak in Den Haag. „Hoewel hij afschuwelijke strafbare daden heeft verricht is hij geen strafbare dader.” Justitie eiste eerder vijftien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.