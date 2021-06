Eigenaar dode hond met vastgebonden poten gevonden

De politie heeft „uitgebreid onderzoek” gedaan.

ZWOLLE - De eigenaar van een hond die woensdag dood werd gevonden met vastgebonden voorpoten in het Zwarte Water in Zwolle, is gevonden. „Door uitgebreid onderzoek van de dierenpolitie is de eigenaar uit Zwolle inmiddels getraceerd”, aldus de politie zaterdag.