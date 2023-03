Sneeuwval zorgt voor hevige avondspits

In grote delen van het land is het nu aan het sneeuwen, waardoor de wegen dichtslibben. Tijdens de avondspits en aan het begin van de avond zal het op grote schaal sneeuwen in het noorden, midden en oosten van het land. Volgens de ANWB zijn de files langer dan gebruikelijk op plekken waar regen of natte sneeuw valt. Een ongeluk in de Botlektunnel zorgde eerder op de middag voor vertragingen rond Rotterdam.

Filebeeld rond 17.45 Ⓒ ANWB

Later in de avond en in de nacht naar zaterdag vriest het op grote schaal. Het KNMI waarschuwt met code geel dat er in het hele land kans is op gladheid door bevriezing van natte wegen. Plaatselijk kan het hierdoor spekglad worden.

VIDEO: Hier gaat de sneeuw vallen.