Grote brand in woning centrum Amsterdam, omwonenden geëvacueerd

Ⓒ Mizzle Media / Michel van Bergen

AMSTERDAM - In een woning in een appartementencomplex in de Amsterdamse binnenstad is zaterdagochtend vroeg een grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moesten achttien bewoners van het pand aan het Zuiderkerkhof hun huis verlaten. Het is nog niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.